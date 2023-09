600 Euro in Dillinger Fitnessstudio geklaut

Ein 19-Jähriger hatte seinen Spind nicht verschlossen - Unbekannte entwendeten ihm viel Geld aus der Geldbörse.

Ein 19-Jähriger aus Dillingen besuchte am Samstagnachmittag ein Fitnesscenter in der Johannes-Scheiffele-Straße in Dillingen. Zwischen etwa 16.15 und 16.30 Uhr wurden ihm hierbei 600 Euro Bargeld aus seiner Geldbörse entwendet, die er im unversperrten Spind der Herrenumkleide aufbewahrt hatte. Nach einem kurzen Training des 19-Jährigen fehlte das Geld laut Polizeibericht aus der Geldbörse. Die Polizeiinspektion Dillingen bittet unter Telefon 09071/56-0 um Zeugenhinweise. (AZ)