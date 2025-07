6000 Euro für benachteiligte Kinder

Mit großer Freude nahm der Kreisjugendring Dillingen eine Spende in Höhe von 6000 Euro vom Round Table Dillingen-Lauingen entgegen. Der Betrag kommt dem Projekt „Ferienwunschkinder“ zugute. Das Projekt wurde vom Kreisjugendring in enger Zusammenarbeit mit dem Amt für Kinder, Jugend und Familie, der Theresia-Haselmayr-Schule sowie der Jugendsozialarbeit an Schulen der Sankt Gregor Jugendhilfe entwickelt. Ziel ist es, Kindern und Jugendlichen im Alter von 7 bis 15 Jahren dauerhaft und verlässlich Zugang zu Ferien- und Freizeitangeboten des KJR zu ermöglichen.

Die Teilnehmenden stammen aus Familien mit finanziellen oder sozialen Schwierigkeiten und sollen durch die Teilnahme an den Ferienmaßnahmen in ihrer Entwicklung gestärkt und sozial integriert werden. „Es geht nicht nur um schöne Ferien – es geht um Vertrauen, Teilhabe und langfristige Perspektiven für junge Menschen, die es schwer haben“, erklärt Jonas Schweikhardt, Vorsitzender des Kreisjugendrings. Die großzügige Spende des Round Table fließt direkt in Teilnahmegebühren, Verpflegung, Transportkosten und notwendige Materialien wie Schlafsäcke oder Isomatten.

Mit der Spende ist ein wichtiger Grundstein gelegt – das Projekt soll über mehrere Jahre hinweg laufen und den Kindern einen kontinuierlichen Zugang zu Aktionen des KJR ermöglichen. Der Kreisjugendring bedankt sich herzlich für die Unterstützung und freut sich, gemeinsam mit engagierten Partnern neue Wege in der Kinder- und Jugendarbeit zu gehen.

