67-Jährige beim Diebstahl in Dillinger Supermarkt erwischt

Eine ältere Frau ist auf frischer Tat ertappt worden: Sie wollte in einem Dillinger Supermarkt ein Parfüm stehlen.

Eine 67-Jährige entwendete am Mittwoch gegen 15.35 Uhr in einem Verbrauchermarkt in der Dillinger Straße in Lauingen ein Parfüm im Wert von 13,95 Euro. Sie bezahlte an der Kasse lediglich ihre Einkäufe und wollte den Kassenbereich mit dem in ihrer Jackentasche eingesteckten Diebesgut verlassen. Ein Angestellter hielt sie vor dem Verlassen des Supermarkts auf, woraufhin die Polizei verständigt wurde.

Die 67-Jährige hat sich nun wegen Ladendiebstahls strafrechtlich zu verantworten. (AZ)