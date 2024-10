68-Jährige soll in Dillinger Innenstadt sexuell belästigt worden sein

Zu einer sexuellen Belästigung soll es am Sonntagvormittag in Dillingen gekommen sein. Gegen 11 Uhr war eine 68-jährige Fußgängerin in der Königsstraße in Richtung Kapuzinerstraße unterwegs, heißt es im Bericht der Polizei. Ein bisher unbekannter Mann, der die Frau zuvor angesprochen hatte, soll sie unsittlich beim Vorbeigehen berührt haben. Der Mann entfernte sich daraufhin in unbekannte Richtung.

Die 68-Jährige beschrieb den Mann als etwa 155 Zentimeter großen, circa 45-jährigen schlanken Mann mit dunklen kurzen Haaren. Er war mit einer dunklen Jeans und einer blauen Stoffjacke bekleidet. Wie die Frau weiter angab, sprach der Mann gebrochen Deutsch mit osteuropäischem Akzent. Die Polizeiinspektion Dillingen hat Ermittlungen wegen sexueller Belästigung aufgenommen und bittet unter Telefon 09071/56-0 um Zeugenhinweise. (AZ)