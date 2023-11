70-Jährige wird bei Unfall in Dillingen verletzt

Ein 24-Jähriger setzt mit seinem Kleintransporter zurück und übersieht eine ältere Frau. Sie stürzt und muss im Krankenhaus behandelt werden.

Leichte Verletzungen erlitt eine 70-jährige Fußgängerin am Mittwoch bei einem Verkehrsunfall in der Großen Allee in Dillingen. Die Frau wollte eine Seitenstraße überqueren und lief hinter einem geparkten Kleintransporter vorbei. Dessen 24-jähriger Fahrer setzte gerade in diesem Moment zurück und stieß die Seniorin zu Boden. Diese zog sich eine Platzwunde im Gesicht zu und musste mit dem Rettungswagen in das Dillinger Krankenhaus gefahren werden, berichtet die Polizei. (AZ)