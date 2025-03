70-Jähriger beim Ladendiebstahl in Dillingen erwischt

Am Montag ereignete sich in einem Verbrauchermarkt im Georg-Hogen-Ring in Dillingen ein Ladendiebstahl. Gegen 15.30 Uhr betrat ein 70-Jähriger den Laden. Dort verstaute er diverse Lebensmittel in seinem mitgeführten Rucksack und wollte anschließend den Kassenbereich verlassen, ohne den Kaufpreis in Höhe von rund 50 Euro zu entrichten. Der Vorfall wurde durch Mitarbeiter des Verbrauchermarktes beobachtet und der Polizei gemeldet. Den 70-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Ladendiebstahls. (AZ)

