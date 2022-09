74-Jähriger stirbt nach Crash mit Sattelzug – das ist über den Vorfall bekannt

Plus Ein 74-Jähriger ist am Mittwochnachmittag mit seinem Wagen bei Dillingen gegen einen Lkw geprallt. Der Mann erlitt dabei tödliche Verletzungen.

Der 74-jährige Autofahrer, der am Mittwochnachmittag mit seinem Auto bei Dillingen frontal gegen einen Lastwagen gestoßen war (wir berichteten), ist noch an der Unfallstelle gestorben.