75-jähriger Harley-Fahrer stürzt in Dillingen und verletzt sich

Ein Autofahrer hat einem Motorradfahrer in Dillingen die Vorfahrt genommen, dann kam es zum Unfall. Beinahe zur selben Zeit hat sich eine Frau in Dillingen bei einem Fahrradsturz verletzt.

Leichte Verletzungen zog sich eine 56-jährige Frau bei einem Fahrradsturz am Mittwochvormittag in Dillingen zu. Die Frau war gegen 11.20 Uhr im Kasernplatz unterwegs und wollte auf den Gehweg auffahren, um von ihrem Rad abzusteigen. Hierbei blieb sie mit dem Vorderreifen ihres Fahrrads an der Bordsteinkante hängen und stürzte. Sie zog sich Schürfwunden zu und musste vom verständigten Rettungsdienst in das Dillinger Krankenhaus gefahren werden. Ihr Fahrrad blieb unversehrt.

In Dillingen in Richtung Holzheim hat es gekracht

Ein weiterer Verkehrsunfall mit Personenschaden ereignete sich gegen 13.30 Uhr in der Dillinger Donaustraße. Ein 47-jähriger Fahrer war in der Donaustraße aus Richtung Stadtberg kommend in den dortigen Kreisverkehr eingefahren. Er nahm einem 75-jährigen Harley-Fahrer die Vorfahrt, der aus Richtung Holzheim kommend bereits in den Kreisel eingefahren war. Beim darauffolgenden Brems- und Ausweichmanöver stürzte der Krad-Fahrer von seiner Maschine und zog sich Schürfwunden zu. An seinem Motorrad entstand Unfallschaden in Höhe von circa 100 Euro. (AZ)