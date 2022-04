76-Jähriger verursacht im Kreis Dillingen zwei Unfälle in Folge

Der Senior setzt seine Autofahrt aber fort. Bis die Polizei Dillingen ihn stoppt.

Ein 76-Jähriger wollte am Mittwoch gegen 12.15 Uhr die Kreisstraße DLG 42 von Höchstädt in Richtung Dillingen befahren. Beim Ausfahren aus dem Kreisverkehr vor dem Ortseingang Steinheim kam er dabei aus gesundheitlichen Gründen von der Fahrbahn ab und überfuhr ein Verkehrszeichen. Dennoch setzte er danach seine Fahrt fort.

Eine Zeugin hat ihn in Höchstädt beobachtet

Eine nachfolgende Pkw-Fahrerin folgte dem Senior und wurde schließlich erneut Zeugin, wie der Senior nur wenige hundert Meter später in der Pfalz-Neuburg-Straße erneut einen Unfall verursachte, indem er auf einen Renault auffuhr, der verkehrsbedingt an einer Rotlicht zeigenden Ampel halten musste.

Insgesamt verursachte der Senior einen Unfallschaden von 10.200 Euro an den beiden Fahrzeugen und dem Verkehrszeichen. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen Unfallflucht ermittelt und die Führerscheinstelle benachrichtigt. So die Polizei in ihrem Bericht. (pol)

Lesen Sie dazu auch