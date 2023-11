80-Jähriger wird in Dillingen beim Ladendiebstahl erwischt

Ein 80-jähriger Senior ist in einem Supermarkt erwischt worden, wie er mehrere Gegenstände klauen wollte.

Am Freitagmittag entwendete ein 80-Jähriger mehrere Gegenstände aus einem Supermarkt in der Rudolf-Diesel-Straße in Dillingen. Bei der anschließenden Kontrolle durch eine Streife gab er zudem falsche Personalien an. Den Mann erwarten nun mehrere Anzeigen. (AZ)