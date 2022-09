82-Jährige verursacht betrunken einen Unfall in Dillingen

Nach dem Zusammenstoß mit einem anderen Autofahrer ist die Senioren einfach weitergefahren. Bis die Polizei kommt.

Einen Schaden von insgesamt 2.200 Euro verursachte eine 82-jährige Autofahrerin am Dienstag gegen 19.45 Uhr in der Rudolf-Diesel-Straße in Dillingen. Die Seniorin war beim Ausparken gegen einen geparkten Hyundai gefahren. Anschließend fuhr die Unfallverursacherin mit ihrem Wagen weiter in Richtung Stadtgebiet und beging Fahrerflucht.

Frau ist auf der Flucht

Der 25-jährige Besitzer des angefahrenen Autos hatte den Anstoß beobachtet und fuhr der Flüchtigen hinterher. Nachdem die Autofahrerin angehalten und der 25-Jährige diese auf den Verkehrsunfall angesprochen hatte, wurde die Polizei hinzugezogen. Die Beamten stellten bei der Seniorin Alkoholgeruch fest.

Strafverfahren gegen Seniorin aus Dillingen

Ein Alkoholtest ergab bei ihr einen Wert von über einem Promille. Daraufhin ordneten die Beamten gegen die Autofahrerin eine Blutentnahme an und stellten ihren Führerschein sicher. Weiter leiteten die Polizisten gegen die 82-Jährige Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohol und unerlaubten Entfernens vom Unfallort ein. (AZ)