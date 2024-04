82-Jähriger begeht Fahrerflucht in Dillingen

Ein 82-jähriger Mann hat in Dillingen Fahrerflucht begangen. Er wurde dabei aber beobachtet.

Ein 82-jähriger Autofahrer beschädigte am Mittwochmorgen in Dillingen einen geparkten Opel Astra und beging anschließend Fahrerflucht. Gegen 650 Uhr beobachtete ein aufmerksamer Zeuge, als der 82-Jährige auf einem Parkplatz in der Ziegelstraße gegen die rechte Fahrzeugseite des geparkten Opels fuhr und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernte, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen.

Am Opel hinterließ er einen Schaden von etwa 2500 Euro. Über das Kennzeichen konnte der Senior ermittelt werden. Gegen in ermittelt die Polizei Dillingen nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. (AZ)