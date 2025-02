83-Jähriger mit Alkohol in Dillingen am Steuer erwischt

Eine Streife der Dillinger Polizei hat am Montag in der Fischerstraße in Dillingen einen 83-jährigen Pkw-Fahrer aufgehalten und kontrolliert. Hierbei konnten die Beamten Alkoholgeruch bei dem 83-Jährigen feststellen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,5 Promille. Der Mann musste daraufhin seine Fahrt beenden und wurde zur Blutentnahme auf die Polizeiinspektion Dillingen verbracht.

Gegen den 83-Jährigen liegt der Verdacht einer Verkehrsordnungswidrigkeit nach dem Straßenverkehrsgesetz vor. Er muss nun mit einem Bußgeld in Höhe von 500 Euro sowie einem einmonatigen Fahrverbot rechnen. (AZ)