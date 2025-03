84-jähriger Autofahrer prall in Hauswand

Zu einer folgenschweren Verwechslung kam es am Samstagmorgen in der Einsteinstraße in Dillingen. Ein 84-jähriger Fahrzeugführer verwechselte beim Ausparken die Fahrstufe seines Automatikfahrzeugs. Beim Losfahren fuhr er laut Polizei fälschlicherweise vorwärts und direkt in die Hausmauer eines Geschäfts.

Der Aufprall war so stark, dass der Airbag auslöste und der Fahrzeugführer sich leicht verletzte. Er kam zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Der Gesamtschaden an Fahrzeug und Hausfassade beläuft sich auf rund 13.000 Euro. (AZ)