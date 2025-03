87-Jähriger verwechselt Gas und Bremse und verursacht Unfall

Am vergangenen Dienstag ist es in der Kapuzinerstraße in Dillingen zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen gekommen, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Gegen 10:00 Uhr parkte ein 87-Jähriger mit seinem Pkw in einer Parkbucht. Ein weiterer Verkehrsteilnehmer wollte hinter dem Fahrzeug des 87-Jährigen einparken. Um diesem mehr Platz zu schaffen, wollte der 87-Jährige ein Stück nach vorne aufrücken. Dabei verwechselte er das Brems- und Gaspedal, sodass er sein Fahrzeug unbeabsichtigt beschleunigte und so auf das Heck eines vor ihm parkenden Pkw einer 49-Jährigen auffuhr, welche sich zum Zeitpunkt des Aufpralls in ihrem Pkw befand. Hierdurch wurde die Frau leicht verletzt.

Zudem wurde der Pkw der 49-Jährigen durch den Aufprall nach vorne auf das Heck eines dritten Pkw geschoben, welcher sich weiter vorne in der Parkbucht befand. Der Unfallverursacher blieb bei dem Vorfall unverletzt. Der Gesamtschaden liegt im unteren fünfstelligen Bereich. Die Beschädigungen am Pkw des 87-Jährigen führten zum Austritt von Betriebsstoffen, weshalb die Freiwillige Feuerwehr Dillingen mit zehn Einsatzkräften ausrückte, um die Fahrbahn zu reinigen. Zudem musste der Pkw des 87-Jährigen abgeschleppt werden, da er aufgrund der Beschädigungen nicht mehr fahrbereit war. Gegen den 87-Jährige wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet. (AZ)