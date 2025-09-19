Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Donau Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Dillingen
Icon Pfeil nach unten

Dillingen: 88-Jährige fährt gegen Hausmauer in Dillingen

Dillingen

88-Jährige fährt gegen Hausmauer in Dillingen

Einer Seniorin passiert ein Fahrfehler auf einem Parkplatz und muss ins Krankenhaus. Jetzt muss sie mit einer Verwarnung rechnen.
    • |
    • |
    • |
    Eine Seniorin wurde bei einem Unfall in Dillingen verletzt.
    Eine Seniorin wurde bei einem Unfall in Dillingen verletzt. Foto: Stefan Puchner/dpa

    Zu einem Unfall ist es am Donnerstag in Dillingen gekommen. Gegen 10.30 Uhr parkte eine 88-jährige Frau auf dem Parkplatz eines Drogeriemarkts in eine Parklücke. Aufgrund eines Fahrfehlers beschleunigte sie ungewollt ihren Pkw und fuhr in die Mauer des Gebäudes. Das teilt die Polizei mit. Die Frau verletzte sich dabei leicht und wurde mit dem Rettungsdienst in das Krankenhaus nach Dillingen verbracht. Am Pkw und Gebäude entstand Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich. Wegen Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung droht der Unfallverursacherin nun eine Verwarnung. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden