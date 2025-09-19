88-Jährige fährt gegen Hausmauer in Dillingen

Zu einem Unfall ist es am Donnerstag in Dillingen gekommen. Gegen 10.30 Uhr parkte eine 88-jährige Frau auf dem Parkplatz eines Drogeriemarkts in eine Parklücke. Aufgrund eines Fahrfehlers beschleunigte sie ungewollt ihren Pkw und fuhr in die Mauer des Gebäudes. Das teilt die Polizei mit. Die Frau verletzte sich dabei leicht und wurde mit dem Rettungsdienst in das Krankenhaus nach Dillingen verbracht. Am Pkw und Gebäude entstand Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich. Wegen Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung droht der Unfallverursacherin nun eine Verwarnung. (AZ)

