88-jähriger Autofahrer übersieht Anhänger und verursacht großen Schaden

Ein 88-Jähriger ist in Dillingen mit dem Auto unterwegs und kracht frontal in einen Anhänger. Wegen seiner Verletzungen muss er schließlich ins Krankenhaus.

Am Donnerstag gegen 10.20 Uhr befuhr ein 88-jähriger Autofahrer die Frauentalstraße in Richtung Georg-Schmied-Ring in Dillingen. Hierbei übersah er einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Anhänger und prallte frontal darauf, heißt es im Pressebericht der Polizei.

10.000 Euro Sachschaden beim Unfall in Dillingen

Durch den Aufprall wurde der Pkw erheblich beschädigt und war nicht mehr fahrbereit, auch der Anhänger wurde stark beschädigt. Der Sachschaden wird mit 10.000 Euro beziffert. Der Unfallverursacher erlitt bei dem Aufprall leichte Verletzungen und musste im Krankenhaus behandelt werden. (AZ)