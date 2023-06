Abiturienten vom St.-Bonaventura-Gymnasiums feiern ihren Abschluss

Sie haben es geschafft! Bei der Feier im Dillinger Stadtsaal bekommt über die Hälfte der Schülerinnen und Schüler ein Zeugnis mit einem 1er-Schnitt überreicht.

Das Motto „ABBI – the winner takes it all“ des diesjährigen Abiturjahrgangs des St.-Bonaventura-Gymnasiums in Dillingen erinnert an die goldenen 1970er-Jahre, welche die Abiturientinnen und Abiturienten sprichwörtlich in diesem Sommer aufleben lassen. Mit "glitz and glamour" gestalteten sie eine musikalisch bunte Abiturfeier im Stadtsaal Dillingen. Bevor sich die gesamte Schulgemeinschaft in einem festlichen Gottesdienst und nach der lang ersehnten Zeugnisübergabe gebührend verabschiedete, nutzte man die Gelegenheit für persönliche Grußworte und Danksagungen.

St.-Bonaventura-Gymnasiums feiert Abitur 2023 im Dillinger Stadtsaal

Schülerin Theresa Brenner beleuchtete mit viel Humor und einigen Anekdoten den oft herausfordernden Schulalltag, bedankte sich insbesondere bei den Lehrern für die positive Atmosphäre und große Unterstützung: „Wir lernten nicht nur für unser Kurzzeitgedächtnis, sondern auch für unser Leben.“ Danach lobte Franz Haider, Schulleiter des St.-Bonaventura-Gymnasiums, die Ergebnisse dieses sehr leistungsstarken Jahrgangs.

Alle zum Abitur angetretenen Schülerinnen und Schüler können heute das Rampenlicht genießen: Sie alle haben bestanden und erhalten die Hochschulreife. "The ultimate winner" ist jedoch Anna Heißler mit einem traumhaften Abiturdurchschnitt von 1,0, ihr folgen die glänzenden Ergebnisse von Annika Egner (1,2) und Theresa Brenner (1,3). Schulleiter Franz Haider überreichte den Schülerinnen für ihre herausragenden Leistungen eine persönliche Anerkennung sowie den Preis des Deutschen Mathematiker-Vereins (Anna Heißler, Annika Egner, Laureen Märtl), den Preis der Deutschen physikalischen Gesellschaft (Annika Egner), die Goldene Ehrennadel des Deutschen Altphilologenverbands (Anna Heißler) sowie den Bio-Zukunftspreis (Lina Klafft) und E-fellows-Stipendien. „Über die Hälfte der Abiturientinnen und Abiturienten beenden ihre Schullaufbahn mit einem 1er-Schnitt und beweisen damit Disziplin und Talent“, freute sich Franz Haider für die Schülerinnen und Schüler.

Viele Glückwünsche bei Abiturfeier des St.-Bonaventura-Gymnasiums in Dillingen

Oberstufenkoordinatorin Sandra Bulla veranschaulichte, dass gerade in der Oberstufe das Schulmotto „Miteinander – Füreinander“ authentisch gelebt wurde, und wünscht allen, dass diese wertvollen zwischenmenschlichen Erfahrungen sie auch für ihre Zukunft bestärken mögen. Der Erfolg der Abiturienten ist für den Landtagsabgeordneten Johann Häusler auch in der „wertebasierten Ausbildung am Bona“ verwurzelt. Landtagsabgeordneter Georg Winter verwies in seiner Ansprache auf die herzliche Atmosphäre und das Miteinander am Bonaventura-Gymnasium und appellierte an die Abiturienten, diese Grundhaltung in die Gesellschaft einzubringen. Landrat Markus Müller baut zukünftig insbesondere auf die „Visionen der Jungen und die Erfahrungen der Älteren“ und ist sich sicher, dass die Schülerinnen und Schüler bestens für den weiteren Lebensweg gerüstet sind.

Bürgermeister Frank Kunz hob hervor, dass gerade die Schulstadt Dillingen und insbesondere das Bona „Menschen mit Charakter“ ausbilden, die in Zukunft das Gegengewicht zur rasanten Entwicklung der KI markieren. Der ehemalige Schüler Alexander Heil übernahm das Grußwort im Namen des Elternbeirats sowie als Vorsitzender des Fördervereins und bestärkte die jungen Erwachsenen darin, an ihre Ideen zu glauben.

Der anschließende Gottesdienst in der Basilika gestalteten der große Chor und dem Blasorchester des Bonaventura-Gymnasiums mit der „Missa Katharina“. Pfarrer Harald Heinrich und Kaplan Manuel Reichart gaben den Abiturienten dabei eine Botschaft der Hoffnung und Zuversicht mit auf den Weg: „Wagt es, zu träumen! Setzt dabei auf Christus, er ist immer an eurer Seite.“ Die Abiturientinnen und Abiturienten ließen den Abend gemeinsam zu ABBAs „Dancing Queen“ ausklingen. (AZ)