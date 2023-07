Abschied von einem Urgestein des Dillinger Sailer-Gymnasiums

Oberstudiendirektor Kurt Ritter wird bei einem Festakt an der Dillinger Schule in den Ruhestand verabschiedet.

Treffend war das Lied, das sich Schulleiter Kurt Ritter für die Eröffnung des Festaktes anlässlich seiner Ruhestandsverabschiedung gewünscht hatte: „The Final Countdown“. Schulchor und Lehrer-Band läuteten damit die Feier in der Aula des Johann-Michael-Sailer-Gymnasiums und somit die letzten Diensttage Ritters schwungvoll ein. Ebenso wenig sentimental war der Marathon der Grußworte, den der stellvertretende Schulleiter Gerald Bayer geschickt und launig moderierte.

Zur Überreichung der Ruhestandsurkunde nach über 20 Dienstjahren am „Sailer“ war eigens Kultus-Staatssekretärin Anna Stolz angereist. Sie lobte Ritter als leidenschaftlichen Lehrer und hochengagierten Schulleiter, der dank vielfältiger Interessen und steter Lust auf Neues Veränderungen immer als Chance gesehen und diese aktiv mitgestaltet habe, beispielsweise im Rahmen der Digitalisierung, des Schulneubaus oder des Wechsels zwischen neun- und achtjährigem Gymnasium.

Auch Landrat Markus Müller lobte die Visionen des scheidenden Schulleiters und sein Wirken im Bildungsbereich des Landkreises, das sich nicht nur in vergangenen und aktuellen Baumaßnahmen, sondern auch in den zahlreichen Auszeichnungen der Schule zeige. So erinnerte sich der Landtagsabgeordnete Fabian Mehring vieler Reden, die er anlässlich der Verleihung neuer Prädikate am „Sailer“ gehalten habe. Er verneigte sich vor Kurt Ritter als „Architekt des modernen Sailer-Gymnasiums“.

Das Sailer zu einem bayernweiten Aushängeschild entwickelt

Mehring wie auch Oberbürgermeister Frank Kunz betonten, dass Ritter das Dillinger Gymnasium zu einem Leuchtturmprojekt und bayernweiten Aushängeschild weiterentwickelt habe. Dazu, so Kunz, seien Entschlossenheit und Mut, eigene Wege zu gehen, nötig gewesen. Ein Ritter, der wohlgerüstet und mit Lanze für seine Ziele kämpft – dieses Bild wählte auch der Personalratsvorsitzende Shahram Behfar für seine Abschiedsrede. Er sei froh, als Personalrat und Schulpsychologe auch den facettenreichen Menschen hinter der Ritterrüstung kennengelernt zu haben.

Stefan Weber und Walter Ansbacher sprachen dem Schulleiter im Namen des Ehemaligenvereins „Dilingana“ ihren Respekt dafür aus, eines der traditionsreichsten Gymnasien Bayerns auf dem Weg in die Moderne begleitet zu haben. Hannah Günther und Jonas Herreiner als Stellvertreter der SMV hofften, dass Ritter von seinen nun geplanten Reisen einen Koffer voller schöner Erinnerungen mit nach Hause bringen könne. Antonia Steur wünschte ihm im Namen des Elternbeirats alles Gute für die noch verbleibenden 0,17 Prozent seiner Dienstzeit und hundertprozentigen Genuss des wohlverdienten Ruhestandes.

Zahlreiche Festredner und Gäste sprachen Kurt Ritter beim Festakt anlässlich seiner Ruhestandsverabschiedung ihr Lob und ihren Respekt aus: (von links) Antonia Steur, Frank Kunz, Altlandrat Leo Schrell, Markus Müller, Anna Stolz, Kurt Ritter, Fabian Mehring und Gerald Bayer. Foto: Konstantin Weiler

Oberstudiendirektor Ritter selbst blieben nach einer von „Jugend-musiziert“-Sieger Lars Schneider virtuos wie einfühlsam vorgetragenen Chopin-Fantasie zahlreiche Worte des Dankes an die gesamte Schulfamilie, engagierte Kollegen und Mitarbeiter, Schüler und Eltern, die ihm immer wieder Impulse geliefert und seine aufgegriffen hätten.

Ritter wünscht sich, dass das Sailer "ein Leuchtturm" bleibt

Ein Schulleiter könne nur so gut sein wie sein Team. Er habe am Sailer einen fruchtbaren Boden für die Entwicklung der Schule vorgefunden. Entsprechend sein Wunsch zum Abschied: „Sorgen Sie dafür, dass das Sailer ein Leuchtturm in der Bildungslandschaft bleibt!“ (AZ)