Abschlussprüfung beim Squaredance-Club der Crossroad Cowboys

Nach fast einem Jahr war es so weit. Die acht Students hatten ihren großen Tag der Graduation. So wird die Abschlussprüfung genannt. Fast ein ganzes Jahr hatten alle Clubmitglieder und die Neuanfänger der Dillinger Crossroad Cowboys darauf gewartet und viele Stunden dafür geübt und getanzt, aber immer auch mit viel Spaß am Squaredance.

Squaredance ist Tanzen mit vier Menschen, die quasi wie in einem Quadrat stehen und den "Calls" folgen, das sind die Kommandos für die nun folgenden Schritte der Tänzer. Mit Musik diese Bewegungen ausführen und dabei flexibel mitzudenken und vor allem dabei auch noch viel Spaß zu haben und an jedem Tanzabend freundliche, höfliche und gleichgesinnte Clubmitglieder zu treffen - genau das geschieht jeden Sonntagabend bei den Crossroad Cowboys! Da der "Caller" bei jedem Treffen, bei jedem Clubabend der "Chef" ist, weil er ja die Kommandos für die nächsten Schrittfolgen gibt, wurde scherzhalber der Clubcaller der Crossroad Cowboys - Paddy Böhnke- von den Students an dieser Feier "befördert". Er ist jetzt "Lord Paddy, der I. und einzige über die Students 2024".

Es war eine sehr emotionale Graduation, die neuen und auch die bestehenden Mitglieder wurden auf die vier Säulen des Squaredance intensiv aufmerksam gemacht. Denn beim Squaredance wird oft ein Fremder zum Freund. (Martina Gutmair)