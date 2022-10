Dillingen

vor 53 Min.

Abstimmung: Eltern stellen sich hinter Lehrer am Dillinger Bona

Die Vorgeschichte eines Lehrers am Dillinger St.-Bonaventura-Gymnasium hat in den vergangenen Wochen für Aufsehen gesorgt. Der Mann hatte an seiner alten Schule Sex mit einer Schülerin.

Plus Nachdem öffentlich wurde, dass ein Lehrer Sex mit einer Schülerin hatte, haben nun Eltern am Dillinger St.-Bonaventura-Gymnasium abgestimmt. Doch es gibt Kritik an dem Vorgehen.

Von Jonathan Mayer Artikel anhören Shape

Die Nachricht hat hohe Wellen geschlagen: Am Dillinger St.-Bonaventura-Gymnasium unterrichtet ein Lehrer, der an seiner alten Schule Sex mit einer minderjährigen Schülerin hatte. Eltern waren auf unsere Redaktion zugekommen. Sie waren verunsichert, machten sich Sorgen. Denn so etwas, so die Befürchtung, könnte wieder passieren. Das Schulwerk der Diözese Augsburg, zu dem das Bona gehört, kündigte daraufhin einen Elternabend an, bei dem auch der Lehrer zu Wort kommen sollte. Am Ende stellten sich wohl 97 Prozent der anwesenden Väter und Mütter hinter die Entscheidung, den Mann anzustellen. Ist damit wieder alles gut?

