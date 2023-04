Dillingen

12:00 Uhr

Abteilung Stadtgeschichte im Dillinger Museum gibt es noch immer nicht

Im Dillinger Museum will seit Jahren die Abteilung Stadtgeschichte einrichten. Der Historische Verein bedauert, dass es sich so lange hinzieht.

Plus Der Historische Verein bedauert, dass sich die Einrichtung der Abteilung schon Jahre hinzieht. Die Jahresversammlung hat einen bemerkenswerten Höhepunkt.

Bei der Jahreshauptversammlung des Historischen Vereins Dillingen in der Kultur-Kneipe Chili hat der Vorsitzende Arnold Schromm nach der Neuwahl im vergangenen Jahr die neuen Vorstandsmitglieder namentlich vorgestellt. Er dankte für die bisher schon sehr intensiv geleistete Arbeit und hob dabei die Arbeit von Museumsleiter Jörg Roller und Felicitas Schmid-Grotz, der Leiterin des Museumsarbeitskreises, für das Stadt- und Hochstiftmuseum hervor.

Die neu gewählten Vorstandsmitglieder des Historischen Vereins Dillingen wurden in der Jahresversammlung vom Vorsitzenden Arnold Schromm (Mitte) vorgestellt. Foto: Historischer Verein

Höhepunkt des Abends war der Vortrag von Alexander Rabitsch sowie Vorstandsmitglied und Vereinskurator Stephan Bachter zum Thema "Dynamik in Dillingen. Wilhelm Bauers Heimatstadt im späten 18. und im 19. Jahrhundert". Anhand zahlreicher Bilder, Pläne und Karten ließen die Referenten die politische, gesellschaftliche, kulturelle und vor allem auch technische Entwicklung in Dillingen während des "langen" 19. Jahrhunderts, also während der Lebenszeit des großen Sohnes der Donaustadt, Wilhelm Bauer, transparent werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

