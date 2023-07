Achtjähriger Bub wird mit Rad von Auto in Dillingen erfasst

Der Junge stürzt und muss medizinisch behandelt werden. Die Autofahrerin hatte Vorfahrt.

Zu einem Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten achtjährigen Jungen ist es am Sonntagnachmittag in Dillingen gekommen. Gegen 15.50 Uhr bog der Achtjährige mit seinem Fahrrad von der Sternstraße in die Straße „Am Mittelfeld“ ein.

Im Einmündungsbereich kollidierte er mit dem Pkw einer vorfahrtsberechtigten 33-Jährigen. Der Junge stürzte vom Rad und wurde von einer Rettungswagenbesatzung vor Ort medizinisch behandelt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 2.000 Euro. (AZ)