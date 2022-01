Adelia ist das erste Baby im neuen Jahr im Kreis Dillingen

Plus Yvonne und Jürgen Maiershofer aus Binswangen freuen sich über ihr erstes Kind. In der Dillinger Kreisklinik kamen 2021 weniger Babys zur Welt. Das hat einen Grund.

Willkommen an der Donau! Die kleine Adelia ist das erste Baby, das im neuen Jahr im Landkreis Dillingen geboren wurde. Und Mama Yvonne Maiershofer ist mit ihrem Mann Jürgen überglücklich. „Das ist unser erstes Kind, es ist ein wunderbares Gefühl“, sagt die Binswangerin.