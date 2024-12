Adventszauber beim Konzert des Sailer-Gymnasiums in der Studienkirche

Musik und Lichterglanz können ebenso wie glückliche Stunden in Gesellschaft Freude bereiten und die Sorgen in unsicheren Zeiten vertreiben. Beim Adventskonzert des Johann-Michael-Sailer-Gymnasiums in der voll besetzten Dillinger Studienkirche war für all dies gesorgt. Ob mit Ed Sheerans „Afterglow“, das a cappella herrlich den Kirchenraum füllte, einer besinnlich vorgetragenen alpenländischen Weise oder dem rhythmisch akzentuierten „Red, Red Rose“ – der Schulchor unter Magdalena Burr hatte ein vielfältiges, hochwertiges Programm einstudiert.

Auch der Unterstufenchor in Weihnachtspullis sorgte mit strahlenden Gesichtern, kräftiger Stimme und Liedern wie „December Nights“ – blitzsauber gesungen und mustergültig deklamiert – für entspannte vorweihnachtliche Stimmung. Der Klassenchor der 6a von Nadine Schiffelholz überraschte, als das traditionelle „Alle Jahre wieder“ in ein poppiges, witzig choreografiertes Klangfeuerwerk mutierte.

Der Unterstufenchor, begleitet von Magdalena Burr am Klavier und Nadine Schiffelholz an der Flöte, zauberte den zahlreichen Zuhörern beim Adventskonzert des Sailer-Gymnasiums ein Lächeln aufs Gesicht. Foto: Constantin Weiler

Vom Lichterglanz der Studienkirche perfekt unterstrichen wurden Ouvertüre und Gigue in D-Dur von J. S. Bach, mit erfreulicher Klangtransparenz und Intonationssicherheit vorgetragen von Severine Pehls Streichern. Ebenso konnten sie mit einer schwungvollen Tango-Version von „Stille Nacht“ die Zuhörer mitreißen. Auch die Wood&Brass Band von Felix Mack trotzte der winterlichen Kälte im Kirchenraum und verströmte mit Leroy Andersons Weihnachtsmedley „Christmas Festival“ und einem wunderschön getragen interpretierten „Happy Christmas“ musikalische Wärme. Der Klangcharakter der einzelnen Blasinstrumente kam in „The First Nowell“, dargeboten vom Sailersemble, differenziert zum Ausdruck.

Am Ende gibt es einen herzlichen Applaus

Jazziges in mitreißender Form trug das Lehrerensemble BrickRoadBrass beispielsweise mit „Feliz Navidad“ bei. Die Orgel brachte Constanze Leo zum Erklingen und zauberte über den Bordun in Jean Charpentiers „Noël en Musette“ ausdrucksvolle, schön phrasierte Läufe. Herzlicher Applaus belohnte alle Mitwirkenden zum Schluss nach einem gemeinsamen „Alle Jahre wieder“.