Aktentasche aus Kofferraum geklaut: Mann flüchtet in Dillingen

In der Tasche befanden sich Elektronikgeräte im Wert von 1800 Euro. Wer hat etwas beobachtet?

Am Donnerstagabend gegen 22.15 Uhr parkte ein 64-Jähriger seinen Pkw in der Weberstraße in Dillingen und öffnete den Kofferraum, um den Hund aus dem Fahrzeug zu lassen. Zuvor hatte der Mann eine Aktentasche neben dem Fahrzeug abgestellt.

Dillinger Polizei braucht Mithilfe

Als er diese nun an sich nehmen wollte, stellte er fest, dass ein bislang unbekannter Täter die Tasche entwendet hatte und fußläufig in Richtung Kardinal-von-Waldburg-Straße flüchtete. In der gestohlenen Tasche befanden sich Elektronikgeräte im Wert von 1800 Euro. Sachdienliche Hinweise werden von der Polizei unter Rufnummer 09071/560 entgegengenommen. (AZ)