Aldi feiert in Dillingen Wiedereröffnung - 1500 Kunden kommen am ersten Tag

Fünf Tage hatte die Dillinger Aldi-Filiale, die erweitert wurde, geschlossen. Bei der Wiedereröffnung gab es einen Ansturm.

Nur fünf Tage hatte die Dillinger Aldi-Filiale in der Rudolf-Diesel-Straße vorige Woche geschlossen. In dieser Zeit liefen die Umbauarbeiten auf Hochtouren. Der Grund: Der Discounter hat seine Verkaufsfläche erweitert – und zwar um 150 Quadratmeter, erläutert Filialleiter Christoph Balzer. Jetzt kann Aldi sein Sortiment auf 1150 Quadratmetern präsentieren. Und dies in einem modernen Ambiente. "Der Laden wird nicht wiederzuerkennen sein", hatte Marktleiter Balzer vorab versprochen.

Dillinger Aldi-Filialleiter Balzer: ""Es war sehr viel los"

Davon überzeugten sich am Samstag viele Kundinnen und Kunden. "Es war sehr viel los", sagt Balzer. Etwa 1500 Menschen hätten an diesem Wiedereröffnungstag die Filiale gestürmt. Prominente Gäste gab es auch: Oberbürgermeister Frank Kunz und Stadtpfarrer Harald Heinrich gratulierten dem 15-köpfigen Team um Christoph Balzer zum gelungenen Umbau.

"Wir können die Waren jetzt unseren Kunden noch ansprechender präsentieren", betont Balzer. Das Sortiment selbst sei gleich geblieben. (bv)

