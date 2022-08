Alkohol, Drogen und keine Fahrerlaubnis: Polizei erwischt Autofahrer in Dillingen

Ein 32-Jähriger ist der Polizei in der Sonntagnacht in Dillingen aufgefallen. Die Beamten stellten fest, dass der Fahrer betrunken, unter Drogen und ohne Führerschein unterwegs war.

Die Polizei hat in Dillingen in der Sonntagnacht einen betrunkenen und unter Drogen stehenden Autofahrer ohne Fahrerlaubnis erwischt. Um kurz nach 2 Uhr fiel der Polizei zufolge einer Streifenbesatzung in der Donauwörther Straße ein Wagen auf, welcher ohne eingeschaltete Beleuchtungseinrichtungen in Richtung Steinheim unterwegs war und deutliche Beschädigungen aufwies.

Betrunken und unter Drogen: Polizei kontrolliert Autofahrer in Dillingen

Die ihm gegebenen Anhaltesignale ignorierte der Fahrer zunächst, konnte wenig später doch dazu bewegt werden. Der Alkoholtest bei dem 32-Jährigen ergab einen Wert von 1,3 Promille. Zudem verlief ein Drogenschnelltest positiv auf diverse verbotene Substanzen. Bei dem Mann, der nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis ist, wurde daraufhin eine Blutentnahme durchgeführt und der Pkw sichergestellt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren, unter anderem wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Wie und wo es zu den Beschädigungen am Fahrzeug kam, ist noch Gegenstand der Polizeiermittlungen. (AZ)

Lesen Sie dazu auch