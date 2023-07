Dillingen

06:30 Uhr

Alles für den Verein: Adolf Kaps und der Dillinger Schachclub

Plus Er hat gegen Häftlinge gespielt, ist langjähriger Schatzmeister und kümmert sich um den sportlichen Nachwuchs: Adolf Kaps lebt für den Dillinger Schachclub.

Von Philipp Nazareth

Als Adolf Kaps im Alter von 14 Jahren seine Lehre bei dem Gundelfinger Fassadenbauer Gartner beginnt, ahnt er wohl nicht, wie stark ihn die neue Stelle auch privat prägen wird. Es dauert nicht lange, da schließt sich Kaps den Schachspielern an, die sich in den Mittagspausen treffen und knifflige Partien austragen. "Da waren hervorragende Spieler dabei", erinnert sich der heute 77-Jährige. "Vor allem der Geschäftsführer selbst – Josef Gartner – spielte ausgezeichnet." Für den Lehrling wird das Schachspiel bald zur Leidenschaft und er geht zum Schachclub (SC) Dillingen – eine Verbindung, die bis heute anhält. Als aktiver Spieler, langjähriger Schatzmeister und Jugendbetreuer war und ist Kaps eine tragende Säule des Vereins. Doch was treibt ihn an?

Ein Freitagabend im Dillinger Colleg. Unter alten Gewölben sitzen ein gutes Dutzend junger Spielerinnen und Spieler vor ihren Schachbrettern und knobeln an ihrem nächsten Zug. Adolf Kaps geht durch die Reihen und schaut den Nachwuchstalenten über die Schulter. Eigentlich geht es hier lockerer zu, wie der 77-Jährige sagt. "Lebhaft" seien die Kinder im Training, "immer voll motiviert". Aber heute ist alles anders. Anstatt des Trainings, das der Trainer in seiner Freizeit mit betreut, finden diesen Freitag die nordschwäbischen Jugendmeisterschaften statt. Kaps ist vor Ort Ansprechpartner für Rückfragen.

