Altkleidungscontainer in Dillingen geplündert

Die Dillinger Polizei fahndet nach einem Mann, der einen Altcontainer geplündert haben soll.

Am Sonntag sah ein Zeuge, wie ein bislang unbekannter Mann gegen 17.30 Uhr Kleidungsstücke aus einem Altkleidercontainer in der Dillinger Straße in Steinheim zog, diese in eine mitgeführte blau-weiße Tasche steckte und anschließend mit einem Fahrrad in Richtung Lauingen davonfuhr.

Es wird wegen Diebstahls ermittelt

Trotz einer eingeleiteten Fahndung war der Mann nicht mehr anzutreffen. Es wird wegen Diebstahls ermittelt. Die Polizeiinspektion Dillingen bittet unter der Telefonnummer 09071/560 um Zeugenhinweise. (AZ)