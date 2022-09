Dillingen

Das Fischerheim am Altwasser sucht einen neuen Pächter

Der Fischereiverein Dillingen hat das Fischerheim am Altwasser umgebaut. Jetzt wird ein Pächter oder eine Pächterin für die Gaststätte gesucht, die in der Vergangenheit Radler und Spaziergänger angelockt hat.

Von Berthold Veh

Es ist einer der Orte, an dem Dillinger und Dillingerinnen gerne in Erinnerungen schwelgen: das Fischerheim am Altwasser. Das hat einen nachvollziehbaren Grund, denn in den Wintern, die früher noch härter waren, lernten dort auf dem zugefrorenen Altwasserarm der Donau Dillinger Kinder das Schlittschuhlaufen. "Wir sind da mit unseren furchtbaren Schlittschuhen raus", erinnert sich der frühere Museumskurator und Stadtführer Werner Gutmair auf Anfrage. Hinterher seien dann oft die Schuhsohlen kaputt gewesen. Das heutige Fischerheim hieß damals noch Eishaus. Wie Gutmair erläutert, wurde dort Eis zum Kühlen des Biers gemacht. Fahrer brachten es zu Brauereien und Gaststätten, der Kühlschrank-Ersatz in längst vergangenen Zeiten.

