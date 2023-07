93 Prozent weniger Stromverbrauch: Ampel in Dillingen wird umgerüstet

Anlage an der Dillinger Johannes-Scheiffele-Straße wird auf LED-Leuchten umgestellt. In 20 Jahren werden auch 51 Tonnen CO₂ eingespart.

Die Arbeiten zur Umrüstung der Ampelanlage an der Einmündung Johannes-Scheiffele-Straße in die Lauinger Straße“(beim Kaufland) in Dillingen beginnen am kommenden Montag, 17. Juli, gegen 8.30 Uhr. Sie dauern nach Angaben des Dillinger Landratsamts voraussichlich bis Dienstag, 18. Juli, um 14 Uhr. In dieser Zeit wird die Ampelanlage außer Betrieb sein.

Im Zuge der Maßnahme werden die Lichttechnik sowie das Steuergerät ausgetauscht. Bei der neuen Technik handelt es sich um LED-Leuchten und um ein Niederspannungs-Steuergerät, das mit einer Betriebsspannung von 24 Volt betrieben wird. Es ergibt sich dadurch laut Pressemitteilung eine Stromeinsparung von 93 Prozent gegenüber dem jetzigen Stromverbrauch.

Neue Ampel in Dillingen: Auch die CO₂-Belastung wird minimiert

Durch die Umrüstung auf die LED-Technik erfolgt auch eine deutliche Minderung der CO₂-Belastung. So trägt die Maßnahme auch einen merklichen Anteil zum Klimaschutz bei. Hochgerechnet auf die Lebensdauer der Ampel von 20 Jahren werde rund 51 Tonnen Kohlendioxid eingespart.

Die Umrüstung der Ampel (Steuergerät und LED-Technik) kostet etwa 24.000 Euro. Wie das Landratsamt erläutert, werden sich die Kosten für die Umrüstung in LED-Technik nach rund dreieinhalb Jahren amortisieren. (AZ)

