Ampeln im Dillinger Zentrum werden modernisiert

Die Ampeln in der Dillinger Königstraße sowie an der Kreuzung Konviktstraße/Kapuzinerstraße (auf Höhe der Scala) werden in der kommenden Woche modernisiert. Aufgrund der veralteten Technik war die Ampelschaltung, wie die Stadtverwaltung mitteilt, in den vergangenen Wochen häufig beeinträchtigt, sodass es in der Kapuzinerstraße teilweise zu deutlich längeren Wartezeiten kam.

Die Modernisierung wurde in die Herbstferien gelegt

Diese Maßnahme wurde nach Angaben der Dillinger Stadtverwaltung bewusst in die Herbstferien gelegt. In dieser Zeit ist die Durchfahrt am Mitteltorturm vom 29. Oktober bis voraussichtlich 31. Oktober vom Stadtberg oder der Kapuzinerstraße kommend nur in Richtung Königstraße möglich. Die Ausfahrt aus der Königstraße geschieht in diesem Zeitraum über die Kardinal-von-Waldburg-Straße oder die Abbiegung am Ledertor über die Vorstadtstraße.

Dillinger moniert Rückstau in der Kapuzinerstraße bis zur Großen Allee

Ein Leser unserer Zeitung hatte zuletzt „einen ungewöhnlichen Rückstau auf der Kapuzinerstraße stadteinwärts“ moniert. Dieser Rückstau habe sich zeitweise bis zur Großen Allee erstreckt, informierte der Dillinger. Mit der Modernisierung der Ampeln soll dieses Problem beseitigt sein, teilt die Dillinger Stadtverwaltung auf Anfrage mit. (AZ, bv)