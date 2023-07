An der Dillinger Ziegelstraße wurde ein Fahrrad gestohlen

Ein Fahrrad im Wert von etwa 300 Euro wird am Montagvormittag gestohlen, als es an einer Dillinger Schule abgestellt ist. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen.

Ein bisher unbekannter Fahrraddieb entwendete am Montag zwischen 7.50 Uhr und 13.35 Uhr ein schwarzes Herrenmountainbike vom Hersteller Licome, das unversperrt an einem Fahrradständer einer öffentlichen Schule in der Ziegelstraße in Dillingen abgestellt war. Der Wert des gestohlenen Fahrrads wird laut Polizei auf rund 300 Euro geschätzt. Die Polizeiinspektion Dillingen bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 09071/56-0. (AZ)

Lesen Sie dazu auch