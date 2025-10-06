Andrea Stadtrecher arbeitet seit 40 Jahren bei der Stadt Dillingen

Seit vier Jahrzehnten arbeitet Andrea Stadtrecher bei der Stadt Dillingen. Zu diesem Jubiläum gratulierten Oberbürgermeister Frank Kunz, Abteilungsleiter Michael Bregel sowie der Personalratsvorsitzende Daniel Grimminger. Dabei brachten sie ihren Dank für das jahrelange Wirken zum Wohle der Stadt zum Ausdruck. 1985 kam die Jubilarin zur Stadtverwaltung. Seit 1986 ist Andrea Stadtrecher im Haupt- und Personalamt tätig.

