Mutige Frau zeigt Zivilcourage in Dillingen

Ein Mann wird massiv von einer Gruppe bedrängt und angeschrien. Bis eine mutige Frau eingriff. Die Dillinger Polizei sucht weitere Zeugen.

Am Freitagabend konnte eine 46-jährige Frau gegen 18 Uhr in der Donauwörther Straße in Dillingen beobachten, wie ein Mann und zwei Frauen einen weiteren Mann aggressiv bedrängten und anschrien. Obwohl mehrere Zeugen den Vorfall beobachten konnten, stoppte die Frau als einzige ihren Pkw und ging auf die Personen zu.

Erst durch das Einschreiten der Frau ließen die drei von dem Mann ab und entfernten sich. Die drei Personen waren mit einem schwarzen Range Rover von Steinheim in Richtung Dillingen unterwegs, als es auf dem Linksabbiegerfahrstreifen an der Schretzheimer Kreuzung zu einem Konflikt mit dem Fahrer eines roten Kleinwagens kam. Die drei Insassen des Range Rovers stiegen daraufhin aus, bedrängten den Fahrer des Kleinwagens und schrien diesen an.

Dillinger Polizei bittet um Mithilfe

Zuvor soll es zu Straftaten gekommen sein. Diese sind aktuell noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Die Zeugin teilte den Vorfall der Polizei Dillingen mit, welche nun den Fahrer des roten Kleinwagens sucht. Dieser wird wie folgt beschrieben: 65 bis 70 Jahre alt, 1,70 Meter groß, hellgraue Haare und Vollbart. Der Fahrer des Kleinwagens sowie weitere Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Dillingen zu melden. Die Telefonnummer lautet: 09071/560. (AZ)