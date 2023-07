Dillingen

Angus Court aus Baumgarten haben Bock aufs Donauside 2023

Plus Die Band Angus Court hat einen Gig auf dem Donauside-Festival ergattert. Auch Clear Coast haben Wurzeln im Kreis Dillingen. Beide spielen am Samstag in Dillingen.

Für gleich zwei Bands wird das Donauside am kommenden Samstag ein Heimspiel: Die Band Angus Court aus Baumgarten eröffnet gemeinsam mit den Musikern von Clear Coast das Festival im Dillinger Schlosshof. Wie die Gruppen im Gespräch mit unserer Redaktion verraten, ist die Vorfreude groß. Während für die Mitglieder von Angus Court der Auftritt beim Donauside ihr erster Gig auf einem großen Festival ist, bespielt Clear Coast schon länger die Bühnen im Freistaat. Erst Anfang des Jahres konnten die Musiker um André Akansu – er ist in Fultenbach aufgewachsen – gemeinsam mit den Sportfreunden Stiller auftreten. Sowohl Clear Coast als auch Angus Court haben sich bei einem Casting für das Donauside qualifiziert. Sie setzten sich laut den Veranstaltern gegen mehr als 100 Mitbewerberinnen und Mitbewerber durch.

"Wir haben mega Bock auf den Auftritt", sagt Dave Brandelik, der bei Angus Court Gitarre spielt. Die Band sei richtig gut eingespielt, es laufe gerade alles sehr rund für die Musiker. Erst kürzlich konnte die Band ihr Können beim Guntiafest in Günzburg und beim Inselfest in Offingen unter Beweis stellen. Auf das Donauside freuen sich die Musiker laut eigener Aussage aber besonders. Die Jungs sind im Landkreis Dillingen zu Hause, sie proben in Baumgarten bei Holzheim.

