Ansturm auf den neuen Dillinger Bioladen

Am Eröffnungstag strömen die Menschen in den neuen Denns-Supermarkt in Dillingen. Was ankommt und welche Befürchtungen es gibt.

Die Parkplätze sind alle besetzt. Am Eröffnungstag des neuen Dillinger Bioladens "Denns" strömen die Kundinnen und Kunden in den neuen Supermarkt. Bezirksleiter Leo Lohse, der am Donnerstag vor Ort ist, stimmt das hoffnungsvoll, wie er sagt - vor allem auf die wirtschaftliche Zukunft. Er sagt: "Ich bin mit Bio-Produkten aufgewachsen und auch für viele andere Menschen spielt Gesundheit eine wichtige Rolle".

Wie kommt der neue Bio-Laden in Dillingen an?

Auch Hannes Geierhos, der Verantwortliche für die Projektrealisierung, blickt positiv in die Zukunft. Er erklärt, dass die Bio-Branche während der Pandemie gewachsen sei und sogar indirekt von ihr profitiert habe. Denn die Menschen hätten ein stärkeres Gesundheitsbewusstsein entwickelt und auch auf die Qualität ihrer Lebensmittel geachtet. Aber momentan gäbe es laut Geierhos einen Knick im Bio-Boom, weil schlicht alles teurer werde und viele dadurch doch wieder mehr zu günstigeren Produkten, auch Lebensmitteln, greifen. Doch Geierhos sieht das weniger dramatisch, vor allem für den neuen Bio-Markt in Dillingen. Er sagt: "Ich bin mir sicher, dass das Geschäft gut laufen wird, die Menschen sind neugierig und es befindet sich in einer ausgezeichneten Lage."

Kunden kommen aus Schretzheim und Lauingen zum neuen Bio-Supermarkt

Das Ehepaar Rehm aus Schretzheim hat einen erfolgreichen Einkauf hinter sich. Sie haben schon viel Erfahrung in anderen Geschäften mit Bio-Produkten gesammelt und freuen sich über das vielfältige Sortiment bei Denns. Die Preiserhöhungen beschäftigen auch das Ehepaar, aber: "Wir setzen bei unseren Produkten eben auf Qualität, aber kaufen dafür gezielter ein." Auch Christine und Karl-Heinz Strak aus Lauingen verlassen den Bio-Markt am Donnerstag mit einem vollen Einkaufskorb und einem begeisterten Lächeln. Christina Strak hofft, dass der Bio-Markt gut angenommen werde und die Menschen ihr Geld in nachhaltige Produkte investieren. "Trotz der momentanen Krise gibt es immer noch die Klimakrise", sagt sie.

