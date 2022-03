Archäologen graben Dillinger Stadtmauer aus

Plus Stefan Mühlemeier und sein Team entdecken auf dem Bona-Campus auch einen alten Friedhof mit etwa 100 Gräbern. Dass die Mauer wegen der Schulneubauten verschwindet, ist für den Experten ein Stich ins Herz.

Seit 31 Jahren arbeitet Stefan Mühlemeier aus Pöcking (Landkreis Starnberg) als freiberuflicher Archäologe. Und bei seinem Tun gibt es immer wieder Entdeckungen, die auch den Fachmann überraschen. In Dillingen ist der Chef der Firma Phoinix seit einigen Monaten vom Schulwerk der Diözese Augsburg damit beauftragt, die Bauarbeiten auf dem Bona-Campus zu begleiten.