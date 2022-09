Arnold Schromm führt jetzt den Historischen Verein Dillingen

36 Jahre lang hat Dieter Schinhammer den Historischen Verein Dillingen geleitet. Nun gibt es einen Wechsel an der Spitze.

Der Historische Verein Dillingen hat jetzt einen Führungswechsel vollzogen. Vorsitzender Dieter M. Schinhammer kandidierte nicht mehr und gab nach 36 Jahren sein Amt ab. Bei der Hauptversammlung wurde Arnold Schromm zum neuen Vorsitzenden des Historischen Vereins gewählt.

Oberbürgermeister Frank Kunz dankte zu Beginn Schinhammer für seine 36-jährige ehrenamtliche Arbeit. Es folgte ein äußerst interessanter Vortrag des Vereinsmitglieds Johannes Moosdiele-Hitzler über das Thema der Auswanderung der sogenannten Lindlianer aus dem Landkreis Dillingen vor 200 Jahren. Der scheidende Vorsitzende Schinhammer fasste die Schwerpunkte seiner Amtszeit zusammen. Die erfolgreiche Arbeit der letzten Jahre sei nur möglich gewesen mit einem Team von qualifizierten Kolleginnen und Kollegen, denen er für die hervorragende Zusammenarbeit herzlich dankte.

Von den ausscheidenden Vorstandskollegen schlug Schinhammer der Versammlung einzeln Erich Pawlu, Hermann Müller und Erwin Rieder zur Ernennung als "Ehrenmitglieder" vor. Die Versammlung stimmte jedem Vorschlag ohne Gegenstimme zu. Beim Gedenken an die verstorbenen Mitglieder würdigte er die Verdienste der Ehrenmitglieder Herbert Rösch, Ludwig Hengge und Rudolf Poppa, des Museumsleiters und langjährigen Redakteurs des Jahrbuchs. Schatzmeister Erwin Rieder machte in seinem folgenden Kassenbericht klar, dass der Verein nach wie vor auf einer soliden finanziellen Basis stehe. Daraufhin erfolgte laut Pressemitteilung einstimmig die Entlastung des Vorstands, der damit seine Arbeit offiziell beendete.

Nach Eruierung der anwesenden Vereinsmitglieder per Anfertigung einer Liste mit Unterschrift wurden folgende Vereinsmitglieder zumeist einstimmig gewählt: Vorsitzender: Arnold Schromm, 2. Vorsitzender: Johannes Moosdiele, Schatzmeister: Peter Kellermann, 2. Schriftführerin: Felicitas Söhner, 1. Kurator: Stephan Bachter, Betreuer der Münzsammlung: Robert Eberlein. In Abwesenheit wurde Jörg Roller zum Schriftführer gewählt. Im Anschluss daran wurden in einem gesonderten Wahlvorgang die beiden Kassenprüfer Bernd Knoops und Helmut Libicher ebenso per Akklamation gewählt. Wahlleiter Alexander Förg wünschte den Gewählten viel Glück und Erfolg in ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit. Dieter Schinhammer überreichte dem frischgebackenen Vorsitzenden Arnold Schromm eine Lorbeerpflanze, verbunden mit dem Wunsch, dass diese gedeihen möge wie der Verein in der weiteren Zukunft.

Schromm dankte den anwesenden Vereinsmitgliedern für das ihm entgegengebrachte Vertrauen. Er wolle alles in seiner Macht Stehende tun, um dem Mitgliederschwund der vergangenen Jahre, unter dem leider auch andere Vereine zu leiden hätten, entgegenzuwirken und den immerhin seit 1888 bestehenden Traditionsverein positiv weiterzuführen. Die Vereinspublikation zum Jahr 2022 sei zuverlässig in Vorbereitung und solle pünktlich zu Weihnachten 2022 auf dem Gabentisch liegen. (AZ)

