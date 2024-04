Astronaut in Dillingen: Ein "wahnsinniger Zufall", dass es uns Menschen gibt

Ob da eine Absicht dahintersteckt, diese Frage könne nicht naturwissenschaftlich geklärt werden, sagt Prof. Ulrich Walter bei seinem Vortrag beim Akademikerkreis.

Als „leidenschaftlichen Wissenschaftler, der im Weltraum war“ (1993 an Bord des Space-Shuttles „Columbia“), stellte sich Prof. Dr. Ulrich Walter dem Katholischen Akademikerkreis vor, als er am Montag seinen Vortrag zum Thema „Origins – der Ursprung unseres Lebens im Kosmos“ im Dillinger Stadtsaal begann. Und für zwei Stunden hielt der Astronaut sein Publikum im vollen Dillinger Stadtsaal dann auch gefangen; einerseits mit der persönlichen Leidenschaftlichkeit, die aus all seinen Darlegungen herauszuspüren war, und andererseits mit seiner wissenschaftlichen Erfahrung, die er in stupender Breite und Tiefe – wie es schien, ganz unangestrengt – vermittelte. Unaufgeregt ging es ihm darum, auch die kompliziertesten Sachverhalte verständlich zu machen. Von Fall zu Fall merkte Walter aber auch humorvoll an, selbst Wissenschaftler begriffen nicht immer alles; und das dürfte nicht wenige aus seiner Zuhörerschaft erleichtert und im angespannten Mitdenken bestärkt haben. Zugleich stand Prof. Walter aber mit Bestimmtheit dafür ein, dass auch das Unbegreifliche und Unbegriffene, das er seinem Publikum unterbreitete, als gesichert wahr gelte.

Die großen Fragen, wie das Universum und wie intelligentes Leben entstanden seien, beantwortete er, indem er den Verlauf der kosmischen und biologischen Evolution in seinen Grundzügen nachzeichnete. Zu dessen Erkenntnis hatten frühe Philosophen des antiken Griechenlands den ersten entscheidenden Schritt – „vom Mythos zum Logos“ – getan, indem sie nach natürlichen Erklärungen der Welt-Erscheinungen zu suchen begannen.

Vor 1,38 Milliarden Jahren entstand das All im Urknall

Heute steht fest, dass das All vor 1,38 Milliarden Jahren im Urknall entstanden ist. Und mit ihm Raum und Zeit, weshalb es kein „Vor dem Urknall“ und kein „Außerhalb des Kosmos“ gibt, wie wir es aus unserer gewohnten Wahrnehmung heraus annehmen möchten. Ferner steht fest, dass sich das Universum ausdehnt, und dass die Zeit für jedes Objekt variabel ist, abhängig jeweils von seinem Ort und seiner Bewegung.

Anhand faszinierender, durch das James-Webb-Teleskop ermöglichter astronomischer Aufnahmen und computergenerierter Illustrationen erläuterte der Referent sodann die Entwicklung von kosmischen Strukturen durch Verdichtungen und Fusionen, Explosionen und Verteilungsprozessen der Materie und, daraus resultierend, das Werden der Galaxien und ihrer Sterne, der Planeten und ihrer Monde. Die beiden letztgenannten Himmelskörper benötigen ganz bestimmte Eigenschaften, damit auf ihnen Leben überhaupt und intelligentes Leben im Besonderen entstehen kann. Ungeeignet sind Gasplaneten; günstig hingegen Gesteinsplaneten, die eine Atmosphäre „festhalten“ können. Zudem müssen diese sich in einer „habitablen Zone“ um das Zentralgestirn befinden, wo die herrschenden Temperaturen Wasser in flüssiger Form zulassen. Unsere Erde erfüllt diese Bedingungen, zusammen mit dem Mond. Er stabilisiert nämlich ihre Bewegung um die Sonne und garantiert lebensförderliche Veränderungen auf dem Planeten – beispielsweise Ebbe und Flut.

Die Tatsache, dass es uns Menschen gibt – Ulrich Walter nannte dies „einen wahnsinnigen Zufall“ –, belege: Das Universum ist so beschaffen, dass es intelligentes Leben hervorbringen konnte. Ob das einer Absicht entsprang – diese Frage sei nicht mehr naturwissenschaftlich zu klären.

Nach dem Vortrag entwickelte sich noch ein halbstündiges Gespräch mit dem Referenten, in dem einer der Zuhörer mit Recht besonderen Raum bekam: der elfjährige Clemens, der eigens bis aus der Opferpfalz angereist war, um den Wissenschafts-Astronauten zu erleben. Könnte er ein Nachfolger werden? Alle Übrigen könnten nach dem Abend mit Prof. Ulrich Walter immerhin ein bisschen wissender und noch staunender den gestirnten Himmel und unsere Erde betrachten.