Atem für Projekte, die am Herzen liegen

Wie sollen die letzten Schultage sinnvoll gefüllt werden, wenn die Schulbücher abgegeben, Noten gemacht und die Zeugnisse in Arbeit sind? Um den Sailer-Schülerinnen und Schülern kurz vor den Sommerferien noch Sinnhaftes mit auf den Weg zu geben, haben Schulleitung und Kollegium ein pädagogisches Programm entwickelt, das ganz im Zeichen einer ganzheitlichen Bildung steht. Die Jugendlichen sollen auf ihrem Entwicklungsweg hin zu einer sowohl alltagskompetenten als auch werteorientiert handelnden Persönlichkeit begleitet werden. Die letzten Schultage sind deshalb Projekten zur Alltagskompetenz und Berufsorientierung gewidmet oder stehen ganz im Zeichen des sozialen Engagements und der Demokratieerziehung. So schwärmte die ganze Schülerschaft aus, um am Mammutprojekt der Fachschaft Geschichte teilzunehmen. In Kooperation mit dem „Dilli“ fand zum ersten Mal der „antitotalitäre Kinotag“ statt: Schülerinnen und Schüler sehen dort, ganz ihrem Alter entsprechend, Filme, die sich mit der Nazi-Diktatur und ihren Folgen auseinandersetzen. Pädagogische und fachliche Begleitung erfahren die jungen Kinogänger, indem sie von ihren Lehrkräften im Vorfeld auf die Thematik eingestimmt, die Filme aber auch im Anschluss an den Kinobesuch in den Klassen gründlich nachbesprochen werden.

Am Sozialtag beweisen Schülerinnen und Schüler ihr Herz. Mit ihrem Einsatz in unterschiedlichsten Projekten in und außerhalb der Schule erfahren sie sich als wichtige Mosaiksteinchen für gesellschaftlichen Zusammenhalt und Bewahrung der Umwelt. Anna Helfrich und der AK „Schule ohne Rassismus“ sorgen zum Beispiel für eine Begegnung mit Geflüchteten, andere Klassen durchkämmen die Stadt, um dort Müll zu sammeln. Respekt, Vertrauen und Engagement werden in diesen Tagen wieder einmal gelebt.

