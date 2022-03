Attacke in Dillingen: Mann schlägt mehrmals einen 15-Jährigen

Die Dillinger Polizei sucht einen Mann im Alter zwischen 40 und 50 Jahren. Er soll am Freitagabend am Dillinger Skaterpark mehrmals einen Jugendlichen geschlagen haben.

Zwei Männer hatten sich am Freitag um 22 Uhr am Dillinger Skaterpark gestritten. Ein 15-Jähriger bekam das mit, und wollte schlichten. Nach Angaben der Polizei schlug daraufhin einer der Männer mehrmals auf den Teenager ein und bedrohte ihn. Dann lief der Mann in Richtung Oberer Quellweg davon.

Die Polizei sucht noch einen anderen Mann

Der Jugendliche musste nicht medizinisch behandelt werden. Er beschrieb den Unbekannten als 40 bis 50 Jahre alten Mann. Dieser war mit einem grauen Pulli und einer blauen Jeans bekleidet und hat kurze graue Haare.

In diesem Zusammenhang sucht die Dillinger Polizei den anderen Mann, der sich mit Täter gestritten hatte. Dieser dürfte einen weißen 1er BMW fahren. Auch andere Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 09071/56-0 zu melden. (pol)

