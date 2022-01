Auf dem Weg zur Arbeit stoppt Dillinger Polizeibeamtin Alkohlfahrt

Der Mann war mit seinem Kleintransporter zwischen Fristingen und Dillingen unterwegs. Es stellte sich heraus, dass er mehr als ein Promille hatte.

Am frühen Montagmorgen gegen 6 Uhr fiel einer Beamtin der Polizeiinspektion Dillingen auf dem Weg zur Arbeit der Fahrer eines Kleintransporters auf, der in auffälliger Fahrweise auf der Staatsstraße 2030 von Fristingen in Richtung Dillingen unterwegs war.

Bei einer anschließenden Kontrolle durch eine verständigte Streifenbesatzung konnte festgestellt werden, dass der Fahrer mit über 1,1 Promille Alkohol unterwegs war. Sein Fahrzeug musste der 54-jährige Fahrer daraufhin stehenlassen und sich einer Blutentnahme unterziehen. Im Anschluss wurde sein Führerschein sichergestellt. Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt, teilt es die Polizei mit. (pol)

