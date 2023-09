Auf den Spuren

Das Dillinger Künstlerhaus öffnet anlässlich des Tags des offenen Denkmals

Mitten in der Altstadt von Dillingen hat die Lothar-Schätzl-Stiftung, die von der Initiative Kulturerbe Bayern verwaltet wird, das Künstlerhaus Lothar Schätzl zu neuem Leben erweckt. Anlässlich des Tags des offenen Denkmals am 10. September werden am kommenden Wochenende gleich an zwei Tagen Führungen angeboten: am Samstag, 9. September, um 15.30 Uhr und am Sonntag, 10. September, um 10 Uhr und 15.30 Uhr. Die Teilnehmerzahl bei den Führungen ist begrenzt. Daher sollten sich Interessierte unbedingt anmelden, und zwar bei Ingrid Witte unter Telefon 09071/6505.

Das Dillinger Künstlerhaus soll ein Anlaufpunkt werden

Das in unmittelbarer Nachbarschaft zum einstigen Jesuitenkolleg und zur Stadtpfarrkirche gelegene ehemalige Wohn- und Arbeitshaus des Malers und Kunsterziehers Lothar Schätzl (1914–2006) soll als Künstlerhaus ein lebendiger Anlaufpunkt für Dillingen, Schwaben, aber auch darüber hinaus werden. Die Gründung einer Stiftung hatte der 2017 verstorbene gleichnamige Sohn Lothar Schätzl (1945–2017) verfügt. Es war sein Wunsch, das künstlerische Lebenswerk seines Vaters zu bewahren und das Haus zu einem Schauplatz vielfältiger kultureller Aktivitäten zu machen. Die Kunsthistorikerin und Lebensgefährtin des Architekten Lothar Schätzl, Dagmar Dietrich, hat den Vorsitz im Stiftungsrat übernommen und trägt so dazu bei, den Willen des Erblassers zu verwirklichen.

Dietrich und Witte führen durch die Wohnräume

Dagmar Dietrich und Ingrid Witte, ebenfalls Mitglied des Stiftungsrats der Lothar Schätzl-Stiftung, empfangen die Besucher und Besucherinnen im Künstlerhaus und führen durch die noch weitgehend unveränderten Wohnräume, die Bibliothek und das Atelier des Künstlers. Die Führungen eröffnen so Einblicke in das persönlich geprägte Ambiente, die Schaffenswelt und das vielfältige künstlerische Werk von Lothar Schätzl. (AZ)

