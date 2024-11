Auf einen Kaffee ins Museum

Nachdem das feuerschutztechnisch ertüchtigte Museumsgebäude wieder offiziell der Öffentlichkeit übergeben worden war, organisierten die Museumsleitung und die Ehrenamtlichen des Arbeitskreises eine Veranstaltung im Rahmen von „MuseumSpezial“: Im Anschluss an einen Besuch der Sonderausstellung „Anton Basler. Ein Leben zwischen Holz & Kunst, Bozen & Kunst“ konnten sich die interessierten Gäste mit Kaffee und Kuchen stärken. Dabei bot sich auch die Gelegenheit, den anwesenden Nichten Baslers, Else Giuliani und Luise Frohnmaier, Fragen zum Leben und Wirken des Künstlers zu stellen. Da außerdem zahlreiche weitere Verwandte aus Nah und Fern den Weg nach Dillingen gefunden hatten, entwickelte sich die Veranstaltung fast zu einem Basler-Familientreffen, bei dem viel erzählt und gelacht wurde.

Die Besucher waren nicht nur von dem ungewöhnlichen Ausstellungskonzept überzeugt, das Bilder, Holzdrucke und Möbelstücke aus der Hand Baslers gleichberechtigt nebeneinander stellt, sondern auch sehr angetan von der besonderen Atmosphäre, die an diesem Nachmittag in den Räumen des Museums herrschte.

Am Samstag, 16. November, wird das nächste „MuseumSpezial“ angeboten. OStR Michael Kreuzer, Kunstlehrer am Johann-Michael-Sailer-Gymnasium, leitet Kinder im Alter von zehn bis zwölf Jahren beim Entwurf, Ausarbeitung und Druck eines Linolschnittes an. Eine Technik, die Anton Basler oft bei seinen Bildern anwandte. Als Medium verwendete er allerdings Eichenholz. Während die Kinder sich als Künstler betätigen, sind die Eltern eingeladen, das Museum und die Sonderausstellung zu besichtigen. Die Anmeldung erfolgt über die Vhs Dillingen unter der Telefonnummer 09071/54108.