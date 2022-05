Auf ins Eichwaldbad: Am Samstag beginnt die Dillinger Freibadsaison

Es ist wieder so weit! Am Samstag wird die Freibad-Saison in Dillingen eröffnet. Es gibt etwas Neues. Die Verantwortlichen freuen sich aber auf etwas ganz anderes.

25 Grad, sattblauer Himmel, zerteilt von strahlend weißen Streifen und in den Becken des Dillinger Eichwaldbades leuchtet das Wasser. Es wird höchste Zeit für den Start in die Freibad-Saison. Nur, so einfach, wie das klingt, es ist nicht.

12 Bilder Blick ins Dillinger Eichwaldbad Foto: Cordula Homann

"Es gibt DIN-Normen für die Wasserwerte", erklärt der Betriebsleiter der Bäder bei den Donau-Stadtwerken Dillingen-Lauingen (DSDL), Jochen Hihler, beim Rundgang durch das Bad. Der Chlor- und der ph-Wert etwa, werden vom Gesundheitsamt vor der Eröffnung geprüft. In eine kleine Hütte werden der Defibrillator und andere Rettungsgeräte gepackt. Vor wenigen Wochen standen sie noch im Hallenbad.

"Niemand, der ein Hallen- und ein Freibad betreibt, kann früher eröffnen", sagt Hihler. Und rein energetisch sei das auch nicht sinnvoll, ergänzt Wolfgang Behringer. Nicht ohne Stolz verweist der Werkleiter der Donau-Stadtwerke Dillingen-Lauingen (DSDL) darauf, dass das Eichwaldbad völlig unabhängig von russischem Gas und Öl heizen kann. Deswegen werden die Becken auch wie gewohnt auf 24,5 Grad aufgeheizt.

Das Dillinger Eichwaldbad ist unabhängig von russischem Gas und Öl

Dafür sorgt ein Blockheizkraftwerk mit Pufferspeicher und zwei Motoren. Einer wird von der Biogasanlage im Donauried gespeist, der andere läuft über Biomethan aus dem Gasnetz. Damit werden auch die Theresia-Haselmayr-Schule nebenan, die Sebastian-Kneipp-Halle und mehr als 200 Wohnungen versorgt.

Lesen Sie dazu auch

"Es würde in unserem Fall gar keinen Sinn machen, Energie zu sparen und die Becken nicht aufzuheizen. Die Energie könnte nirgendwo anders hin", sagt Behringer. In der Gersthofer Gerfriedswelle, die am 18. Mai eröffnet, werden die Becken nicht mehr so stark erwärmt wie bislang, um Energie zu sparen.

In Dillingen stünden bei technischen Problemen noch zwei Gaskessel bereit, sagt Behringer. "Wir heizen komplett mit regenerativen Energien. Deswegen können wir die Wassertemperaturen beibehalten." Im Kinderbecken ist es immer noch etwas wärmer. Über Solarpaneelen wird das Duschwasser erhitzt.

3000 Kubikmeter Wasser warten in den Becken auf das Badevolk. Türkisfarben schimmert es in der Sonne. "Nicht das Wasser ist blau, sondern die Fliesen", korrigiert Behringer lachend. "Aber nur die an den Seiten", ergänzt Hihler. Die am Boden seien alle weiß. Er hat Fotos, die das beweisen.

Riesenrutsche, Luftsprudelliege, Spielplatz, Beachvolleyball, Tischtennis...

Aber eigentlich spielt das alles keine Rolle, denn: "Das Coolste ist, dass wir keine Corona-Regeln mehr haben. Jeder und jede kann zum Schwimmen kommen, sieben Tage die Woche, durchgehend von 9 bis 20 Uhr", freuen sich die beiden Männer.

Wie schwer sei es ihnen gefallen, Badegäste während der Hochphase der Pandemie abzuweisen, weil die Höchstzahl schon erreicht war. "Die Besucherbeschränkungen waren echt hart. Wenn bei schönstem Wetter nicht alle reindurften", erinnert sich Hihler. Doch damit ist es jetzt vorbei.

Der Betriebsleiter der Bäder bei den Donau-Stadtwerken Dillingen-Lauingen (DSDL) Jochen Hihler (links) und DSDL-Werkleiter Wolfgang Behringer freuen sich auf eine Saison ohne Corona-Beschränkungen. Foto: Cordula Homann

Die 70 Meter lange Riesenrutsche, die 2021 eingeweiht wurde, ist startklar. Ganz neu ist eine Luftsprudelliege, auf der man sich im Wasser liegend verwöhnen lassen kann. Spielplatz, Beachvolleyballfeld und Liegewiese sind hergerichtet, die Palmen verteilt.

In der Sonnen-Oase, dem Kiosk, wird schon für Eis, Pommes oder Hugo geworben. Die Totholzkontrolle ist erledigt, der Eichenprozessionsspinner heuer dank biologischer Lösung kein Problem. Die Preise sind die gleichen wie vor der Pandemie.

Auch die beliebten Saisonkarten werden wieder verkauft. Acht Rettungschwimmerinnen und Bademeister sowie das Kassenpersonal freuen sich, wenn es am Samstag, 14. Mai, um 9 Uhr wieder losgeht. "Am Ende sind wir einfach froh, dass wir wieder aufmachen dürfen", sagt Behringer. Der Tagesrekord liegt bei 3000 Besucherinnen und Besuchern. Vielleicht wird der nach der langen Durststrecke geknackt.

Diese Freibäder in der Region sind schon auf oder öffnen noch:

Komplett geschlossen im vergangenen Jahr war das Freibad im Buttenwieser Ortsteil Lauterbach. Heuer geht die Saison wieder los. Wann genau eröffnet wird, steht derzeit aber noch nicht fest, da einige Arbeiten zuvor noch abgeschlossen werden müssen. Ähnlich sieht die Situation auch im Wertinger Freibad aus. Dort werden beispielsweise am Kinderbecken noch Fliesen verlegt. Laut Auskunft von Dieter Nägele, dem Verwaltungs- und Geschäftsleiter der Stadt, ist als Eröffnungstermin der Samstag, 29. Mai, vorgesehen.

Das Günzburger Waldbad ist seit Anfang Mai wieder geöffnet. Großer Personalmangel sorgt dagegen in Meitingen im Kreis Augsburg dafür, dass das Sunsplash zwar auch am Samstag, 14. Mai, eröffnet - aber unter eingeschränktem Betrieb. Das heißt, an manchen Tagen ist das Bad gar nicht auf und vormittags überhaupt nicht. Das Donauwörther Freibad ist saniert worden und soll am 4. Juni wieder eröffnen. Im Nördlinger Solarbad auf der Marienhöhe kann man jetzt schon baden.