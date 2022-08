Auf Spurensuche in der Dillinger Studienkirche

Am 11. September findet der Tag des offenen Denkmals statt. Dabei bietet die Kunsthistorikerin Christine Schneider eine besondere Führung für Interessierte an.

Welche Spuren haben die Menschen vor vielen, vielen Jahren hinterlassen? Was haben sich die damaligen Bauherren wohl gedacht? Und was ist heute noch davon übrig? Baudenkmale sind Zeugen vergangener Geschichten ihrer Bewohner und Bewohnerinnen sowie deren Erbauer und Erbauerinnen. Der Tag des offenen Denkmals 2022, der am Sonntag, 11. September, stattfindet, geht der Frage nach, welche Erkenntnisse und Beweise sich durch die Begutachtung der originalen Denkmalsubstanz gewinnen lassen.

Treffpunkt ist vor der Kirche in Dillingen

Unter dem Motto „KulturSpur. Ein Fall für den Denkmalschutz“ sind alle Interessierten eingeladen, sich auf Spurensuche zu begeben und Geschichte und Geschichten am Denkmal zu ermitteln - auch im Landkreis Dillingen. Die Kunsthistorikerin Dr. Christine Schneider und Vorsitzende des Vereins Freundeskreis der Studienkirche in Dillingen organisiert an diesem Tag zwei Kurzführungen. Diese beginnen um 14 und 15.30 Uhr, Treffpunkt ist vor der Studienkirche in Dillingen.

Heiligsprechung von Loyola und Franz Xaver

Sie nimmt die Gäste bei den Führungen besonders mit auf die Spuren von zwei Männern, die einen maßgeblichen Anteil an der Gründung des Jesuitenordens hatten: Ignatius von Loyola und Franz Xaver. Das Besondere: In diesem Jahr jährt sich deren Heiligsprechung zum 400. Mal. Eine Anmeldung zu den Führungen ist nicht notwendig. Weitere Infos auch unter www.tag-des-offenen-denkmals.de. (sb)

