Brand im Kegel-Casino: Angeklagter bestreitet vor Gericht alle Vorwürfe

Plus Im November 2023 brennt das Dillinger Kegel-Casino. Vor Gericht steht nun ein 39-Jähriger. Ihm legt die Staatsanwaltschaft weitere Taten zur Last.

Mit unsicheren Schritten nähert sich der 39-Jährige der Anklagebank im Augsburger Landgericht. Als er sich setzt, vergräbt er das Gesicht in den Händen. Nicht aus Reue, das wird wenig später klar. Der Mann aus dem Landkreis Dillingen bestreitet nämlich alle Vorwürfe, die ihm die Staatsanwaltschaft macht. Zum Prozessauftakt sagt auch die Wirtin des Kegel-Casinos aus.

18 Zeugen hat die Strafkammer des Landgerichts zum Prozessauftakt geladen. Ein straffes Programm. Doch ist der Angeklagte, der an Epilepsie leidet, überhaupt verhandlungsfähig? Zusammengesunken sitzt er da. Am Nachmittag sinkt sein Kopf schließlich ganz auf den Tisch. Psychiater und Sachverständiger Felix Segmiller untersucht ihn, gibt nach einer Pause aber grünes Licht, weiterzuverhandeln.