Dillingen/Augsburg

17:41 Uhr

Brandstiftung im Kegel-Casino: Wird dem Angeklagten seine Jacke zum Verhängnis?

Plus Er soll mehrere Brände gelegt haben, unter anderem in Dillingen. Gestehen will der Angeklagte nicht, auch wenn die Beweislast am zweiten Prozesstag schwerer wird.

Von Michael Siegel

Im Prozess um mehrere Brandstiftungen in Dillingen und Lauingen belasten auch am zweiten Verhandlungstag mehrere Zeugen den Angeklagten. Er soll unter anderem für den Brand im Dillinger Kegel-Casino im vergangenen November verantwortlich sein, bestreitet aber weiterhin alle Vorwürfe. Die Aussagen mehrerer Polizisten legen nun nahe: Anfangs war der Mann gar nicht tatverdächtig. Wird ihm nun seine auffällige Jacke zum Verhängnis?

Zunächst berichtet bei der Verhandlung am Donnerstag ein Kripo-Beamter von einer Observation in zivil. Der Grund für die Maßnahme seien eigentlich sexuelle Übergriffe am Trimm-Dich-Pfad im Bereich des Georg-Schmid-Rings gewesen. Dabei sei man auf den damals bereits amtsbekannten Angeklagten aufmerksam geworden, der, bekleidet mit einer auffälligen roten Jacke, mit seinem Fahrrad vorbeigekommen war. Andere verdächtige Personen habe man an diesem Tag nicht entdeckt. Etwa eine Stunde später sei der Alarm wegen des Brandes in einer unbewohnten Einliegerwohnung in der Lauinger Straße über Funk reingekommen. Dieses Feuer habe schnell gelöscht werden können.

